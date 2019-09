Fiorentina-Juventus: subito lunghe file ai botteghini

La Nazione scrive di Fiorentina-Juventus, in programma sabato 14 settembre alle 15. Allo stadio Franchi ci sarà il pienone. L’attesa è già altissima e ieri – primo giorno dedicato alla prevendita per la sfida con i bianconeri – si sono registrate subito lunghe file per l’acquisto dei biglietti. Tutti in coda, insomma, per prenotare un tagliando (nonostante i prezzi non esattamente popolari) per la partita più attesa dell’anno a Firenze, quella contro i bianconeri. E, come al solito (prezzo unico «salato»: 50 euro) sono comunque le curve i settori con maggiori richieste.

INTANTO SI PARLA DEL RESTYLING DEL FRANCHI