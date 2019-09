Fiorentina-Juventus, si avvicina il record della scorsa stagione: il dato sui biglietti

Il tutto esaurito non è ancora arrivato, ma le file al botteghino fanno pensare che i 40.782 presenti a Fiorentina-Juventus dello scorso campionato potrebbero essere a breve eguagliati. Non trapelano dati ufficiali, ma fino a ieri erano stati staccati oltre 11.000 tagliandi, da aggiungere ai 26.000 abbonati. Facile pensare che quota 40.000 possa essere presto avvicinati. I pochi biglietti ancora in vendita sono in curva Ferrovia, tribuna e Maratona. Lo scrive La Nazione.