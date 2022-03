Fiorentina-Juventus, pagine di storia: da Baggio a Rossi, passando per Salah

Tante sfide, tante emozioni. I viola e bianconeri hanno scritto pagine della storia del calcio che non verranno mai dimenticate

Maggio 1990, finale Coppa Uefa. Forse una delle sconfitte più amare dei viola contro la Juventus. Baggio si divora quel gol solo contro Tacconi e poi la sera di Avellino consegnò la coppa ali bianconeri. Sembra nulla, rispetto al clima di Firenze dopo la cessione del "Divin Codino". Il suo ritorno al Franchi è rimasto nella storia. Il rifiuto di battere il rigore e la sciarpa viola raccolta mentre lasciava il campo rimangono momenti splendidi di sfide indimenticabili. Da non dimenticare le gioie più recenti, targate Rossi e Salah. Sempre in Coppa Italia, nel 2015, l'egiziano ammutolì lo Stadium con una doppietta splendida. Dulcis in fundo, la tripletta di "Pepito" Rossi fa brillare ancora gli occhi dei tifosi della Fiorentina, in quel 4 a 2 che segnò tutto il popolo viola.