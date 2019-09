Fiorentina-Juventus, Montella sa come si fa

I ricordi dei tifosi fiorentini, se sollecitati su Montella e su una gara come Fiorentina-Juventus, non possono che portare a quell’indimenticabile 4-2. Ma il passato è passato, e la vittoria manca dal 2017, quando Kalinic e Badelj premiarono Paulo Sousa: c’è bisogno di sfruttare quell’imprevedibilità che presuppone una partita del genere, cui tra l’altro Commisso assisterà ancora una volta dagli spalti, ricorda La Repubblica. Proprio Montella contro i bianconeri si gioca molto: vietato sbagliare approccio, d’altra parte già nella sfida dello scorso campionato a Torino la Signora fu messa in difficoltà dall’unica Fiorentina convincente del Montella-bis. E poi ancora, la magica serata di Salah allo Stadium nel 2015, oppure la vittoria della Supercoppa Italiana da allenatore del Milan, proprio contro i bianconeri. Questa volta, per la prima volta, ci sono Chiesa e Ribery (pronto alla sfida contro Ronaldo, LEGGI) dal primo minuto. Montella vuol ritrovare brillantezza, punti e quella scintilla che possa ribaltare l’inizio opaco di questa stagione. Ci vorrà il migliore Aeroplanino, perché una partita così può decidere una stagione.