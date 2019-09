Fiorentina-Juventus, il pronostico è un due secco. Ma in giornate così…

Sul Corriere Fiorentino si parla di Fiorentina-Juventus: “È l’essenza del calcio. Basterebbero due nomi per accendere la fantasia: Ronaldo e Ribery. Ma c’è molto di più. Rivalità, sfottò, emozioni. Anche uno stadio pieno di calore e colori. La Partita per un popolo, quello viola, ma importante anche per la squadra che da otto anni sta dominando in Italia. Il pronostico è un due secco, ma in giornate così non sempre vale la legge del più forte”.