Nuovo Classico. Così la Gazzetta dello Sport definisce la sfida fra viola e bianconere, che nell’ultimo anno si sono giocate tre trofei, con quello di oggi che è il quarto. Il bilancio per adesso dice 2-1 per le ragazze di Rita Guarino, che si sono imposte in campionato e in Coppa Italia, ma che hanno ceduto un anno fa la Supercoppa, decisa da un gol di Mauro, assente oggi per infortunio. Mister Cincotta punta allora tutto sulla tecnica di Tatiana Bonetti, visto che anche la star australiana Lisa De Vanna non è nelle migliori condizioni. Pericoli pubblici? Girelli e Rosucci, apparsa in forma dopo l’infortunio.

Sarà una sfida dai marcati contorni mediatici: la partita di Cesena, al via alle 12:30, sarà raccontata in diretta da Sky Sport, da Tim Vision (mai successo), e soprattutto da Rai Radio 1, all’interno di Domenica Sport e in concomitanza con la Serie A maschile per la prima, storica volta. Tutto sotto gli occhi di Commisso, che vuole fortemente il suo primo trofeo.

Le probabili:

Fiorentina 5-3-1-1: Ohrstrom; Philtjens, Tortelli, Agard, Arnth, Guagni; Breitner, Parisi, Adami; Bonetti; Thogersen.

Juventus 4-2-3-1: Giuliani; Sikora, Gama, Sembrant, Boattin; Galli, Pedersen; Cernoia, Rosucci, Aluko; Girelli.

SEGUI LA SERIE A FEMMINILE SU NUMERICALCIO