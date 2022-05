Fiorentina-Juventus, Franchi già vicino al sold out: Firenze è carica

Fiorentina, il Franchi verso il sold out per la sfida con la Juventus: Firenze è carica come le bombe nell'aria

Redazione VN

Sarà una vera e propria bolgia quella del Franchi per la sfida di sabato sera tra Fiorentina e Juventus, valevole per un posto in Europa per i viola. Come scrive Tuttosport, sono già oltre 28mila i biglietti venduti, con l'obiettivo di è raggiungere i 40mila. L'aria del sold out è sempre più vicina e Firenze è pronta a trasportare la squadra con il metodo che quest'anno sembra aver funzionato meglio: cantando a squarciagola dall'inizio alla fine.