“Fiorentina-Juve? Ma quale rivalità. Come mettere a confronto Rolling Stones e Pupo”

Un attacco frontale ai tifosi viola e il ridimensionamento della rivalità tra Fiorentina e Juventus. Il critico d’arte e tifoso bianconero Luca Beatrice ci va giù in maniera pesante contro Firenze sulle colonne di Tuttosport:

Come sempre la vigilia di Fiorentina-Juventus è stata caratterizzata da infami manifestazioni di odio come benvenuto ai bianconeri in terra toscana. Slogan ributtanti contro il morti dell’Heysel e Gaetano Scirea pronunciati da ragazzini ignoranti, del tutto inconsapevoli di cosa accadde a Bruxelles e di chi fosse il numero 6 della Juve. La società viola condanna e prende le distanze, troppo poco. Il neo presidente Commisso si scusa eppure solo poche settimane fa per guadagnare consensi attaccò la Juve a mezzo stampa. Magari un dirigente dovrebbe evitare certi proclami, ma uno juventino anche con le precedenti proprietà avrà trovato un clima insostenibile. Alimentato da una rivalità storica: ma con tutto il rispetto, di cosa stiamo parlando? Sarebbe come mettere a confronto i Rolling Stones e Pupo. Fa specie che nel cuore della civiltà italiana, di Dante, del Rinascimento, dove persino Alessandro Manzoni perfezionò la lingua, si debba riscontrare un’ignoranza tale.