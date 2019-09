Fiorentina-Juve al toscano Irrati: perplessità tra i tifosi bianconeri

Cresce la tensione verso Fiorentina-Juventus, anche tra i tifosi bianconeri. Come scrive La Nazione, la decisione dell’Aia di puntare su Massimiliano Irrati ha creato qualche perplessità. Il fischietto è nato infatti a Firenze e appartiene alla sezione di Pistoia. Ma Irrati porta bene alla Vecchia Signora. Sui dieci precedenti la Juventus non ha mai perso (9 vittorie e un pareggio). Per la Fiorentina invece 8 gare con 5 sconfitte, due vittorie e un solo segno X.