Fiorentina, Italiano mette sul tavolo i “preferiti”: le opzioni per l’attacco

Suarez sarebbe una delle possibili suggestioni in vista della prossima stagione, ma Vincenzo Italiano avrebbe specificato due nomi in particolare per rinforzare il reparto offensivo. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre alla questione Piatek, che ha il gradimento di società e allenatore, ma resterebbe da trovare accordo con l'Herta Berlino, la Fiorentina sarebbe alla ricerca di un ulteriore attaccante. Negli ultimi giorni, è stato aggiunto alla lista dei desideri anche Luis Suarez, insieme al già presente e connazionale Edinson Cavani, però sarebbe fin troppo semplice capire le difficoltà di trasformare uno di questi sogni in realtà.