Fiorentina: Italiano e i tre personaggi in cerca del…salto di qualità

Italiano punta a responsabilizzare tre leader tecnici e carismatici della sua Fiorentina: Vlahovic, Nico Gonzalez e Bonaventura

Tanti i nodi extra-campo da sciogliere per Rocco Commisso - scrive la Gazzetta dello Sport - ma la priorità adesso ce l'ha il campionato, con la sfida alla Sampdoria. La Fiorentina ha sette punti in più rispetto alla stessa giornata della passata stagione. I viola hanno offerto ottime prestazioni contro le grandi, per qualità e intensità. D'altra parte alcuni stop inattesi, Venezia ed Empoli, sono stati due campanelli d’allarme. Vincenzo Italiano si aspetta un salto di qualità dal suo gruppo ed è pronto ad affidarsi a tre giocatori. Il primo è Vlahovic dal quale si aspetta che continui a segnare gol a raffica; il secondo è Nico Gonzalez e il suo pieno rilancio, per garantire qualità negli ultimi trenta metri, reti ed assist; il terzo è 'Jack' Bonaventura, che può arricchire il suo contributo in fase realizzativa, con maggior incisività.