Fiorentina intrusa al gran ballo per l’Europa. E’ il momento di non fermarsi

Per oltre due mesi soltanto incroci alla portata per la Fiorentina

L'occasione è di quelle ghiotte: la Fiorentina può incrementare il suo punteggio approfittando di dieci partite, da qui al 6 febbraio (ritorno contro la Lazio), che la vedranno opposta ad avversari che la seguono in classifica. Avversari che, con l'eccezione del Venezia, i viola hanno sempre battuto fino ad oggi. In attesa dei rinforzi che dovranno arrivare dal mercato di gennaio, ci sono sei partite da qui a fine dicembre, e Italiano dovrà spingere sull'acceleratore per approfittare degli scontri fra le altre grandi del nostro campionato e inserirsi così ancora di più nella corsa all'Europa, togliendosi definitivamente l'etichetta di intrusa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.