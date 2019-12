Fiorentina-Inter sarà anche la sfida Montella-Conte

Uno si gioca la permanenza in Fiorentina, l’altro andrà a caccia dei tre punti per mantenere la sua Inter in testa alla classifica. Fiorentina-Inter domenica sera sarà anche la sfida tra i due tecnici Vincenzo Montella e Antonio Conte.

Domenica alla Fiorentina di Montella servirebbe una gara e un atteggiamento come quello tenuto nello storico 4-2 alla Juventus di sei anni fa, con in panchina proprio Antonio Conte. La Repubblica sulle proprie pagine ricorda gli intrecci più recenti tra i due tecnici e quelli più datati quando entrambi erano ancora in attività e lottavano per lo Scudetto con le rispettive Roma e Juventus. Conte, nonostante sia alla guida tecnica dell’Inter, in una piazza come Firenze rappresenta sempre e comunque la juventinità. E’ il tecnico dello storico 4-2 ma anche di quel brutto 0-5 del 2012 quando la Fiorentina di Delio Rossi lasciò troppo precocemente il campo e il dominio della gara ai bianconeri.

Domenica sera i due tecnici si ritroveranno da avversari: ognuno con obiettivi differenti, ognuno con in testa soltanto i tre punti.