Fiorentina-Inter, la moviola: sensato il giallo per Lautaro, il tocco di mano di de Vrij…

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Al 27’ il primo giallo è per Brozovic, col ginocchio spende un fallo tattico su Castrovilli. Al 31’ giallo per Bastoni per una sbracciata su Chiesa quando il pallone è già sfilato. Al 40’ Lautaro trova il 2-0 ma il gol è nullo perché la Var certifica il fuorigioco di Lukaku sul passaggio di Brozovic. Al 43’ Dragowski para sul colpo di testa di Lukaku e la goal line technology mostra che la palla non è entrata. Al 46’, la Fiorentina prova a chiedere rigore per mani di De Vrij a terra dopo il contatto con Boateng, ma la richiesta non regge. Al 75’ Dragowski esce cercando la palla e carambolando su Lautaro, per Mariani è fallo in attacco ma la decisione lascia perplessi. Più sensato il giallo a Lautaro pericoloso nel lasciare il piede sullo stesso portiere viola un minuto dopo.

CORRIERE DELLO SPORT – Partita non facile per Mariani, con subito diversi interventi duri, ma alla fine porta a casa la sufficienza. Dubbi su un fischio: perché dare fallo in attacco a Lautaro Martinez su un’uscita di Dragowski che travolge tutto e tutti, poteva essere infrazione del portiere con conseguente ammonizione per il polacco. Giusto annullare il 2-0: al momento del lancio di Brozovic, Lukaku è appena oltre Milenkovic.