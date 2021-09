Fiorentina-Inter, il gelo dura da tempo: solo un affare negli ultimi anni

L'attacco di Commisso è stato solo l'ultimo capitolo di una lunga storia

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi scrive del clima non esattamente amichevole che si respirerà stasera: Fiorentina-Inter è sfida di alta classifica, ma anche sugli spalti la tensione sarà alta. I rapporti tra le due dirigenze sono ai minimi storici dopo le accuse di Commisso datate un paio di giorni fa, ma è solo l'ultimo capitolo di un rapporto incrinato ormai da anni. L'unico affare di mercato tra i due club negli ultimi anni è lo scambio di prestiti di Dalbert e Biraghi, e gli interessi dei nerazzurri per Vlahovic e Castrovilli sono sempre stati rispediti al mittente.