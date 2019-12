Fiorentina-Inter: dopo la gara si accende il mercato, quanti intrecci

Fiorentina e Inter si affronteranno domenica sera al Franchi per una gara delicatissima, ma presto si siederanno al tavolo delle trattative, visti i tanti incroci di mercato. Come racconta La Repubblica, la Fiorentina segue con molta attenzione Politano, considerato il giocatore giusto per far fare alla rosa un passo in avanti, e l’Inter potrebbe considerarlo non più incedibile, visto il ritorno di Sanchez e il possibile approdo di un giocatore del profilo di Giroud. I nerazzurri, dal canto loro, non hanno mai smesso di strizzare l’occhio a Federico Chiesa, e Marotta vorrebbe da subito iniziare ad allacciare i rapporti, magari per giugno per il numero 25 viola. L’Inter si era defilata dopo il forte pressing della Juventus della scorsa estate, ma il muro alzato da Commisso in quella occasione ha riaperto i giochi anche per i nerazzurri, che potrebbero tornare alla carica. Sullo sfondo, poi, rimane anche la questione Dalbert, in prestito proprio dai nerazzurri alla viola.