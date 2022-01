Fiorentina, inizia il 2022: la lotta per l’Europa entra nel vivo

Dopo tante chiacchiere la Fiorentina scenderà in campo alle 17 contro il Torino

"Questo pomeriggio i viola riprenderanno il loro cammino inseguendo l’obiettivo che il club, il tecnico Vincenzo Italiano e i giocatori si sono costruiti nel girone d’andata: riportare la Fiorentina in Europa, attraverso una pianificazione a livello societario e una identità a livello tecnico. La squadra di Italiano gioca, si diverte, segue i principi del 4- 3- 3 marcatamente offensivo, ha il capocannoniere al centro dell’attacco e potrà contare anche sul nuovo acquisto Jonathan Ikonè alla sua prima vera convocazione dopo quella di giovedì scorso nella gara “ fantasma” contro l’Udinese (sub iudice in attesa di capire se sarà 3-0 a tavolino per i viola oppure se la gara, probabilmente, verrà rigiocata).

La parola d’ordine è confermarsi. Il girone d’andata ha restituito una Fiorentina propositiva, brillante, con idee di gioco chiare ed evidenti sia in casa che in trasferta. I viola, prima degli ultimi due pareggi di fila contro Sassuolo e Verona, entrambi in rimonta, erano reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Se da una parte Italiano vorrà ripetere quanto fatto vedere nella prima parte di stagione, è chiaro che molto passerà anche dal concetto di continuità. Non solo nelle idee e nella filosofia ma anche e soprattutto dal punto di vista dei risultati. La lotta per l’Europa adesso entrerà nel vivo e ogni passo avvicinerà le squadre coinvolte alla mèta".