Fiorentina in trasferta: numeri pessimi per la difesa viola

Questa mattina Il Corriere dello Sport Stadio in riferimento alla prossima trasferta di Genova per la Fiorentina evidenzia come i numeri della squadra guidata da Cesare Prandelli non siano troppo confortanti. Nello specifico viene evidenziato il numero di reti subite in trasferta: sono ben 22 le reti subite ed equivalgono alla terza peggior difesa della Serie A nelle gare in trasferta, al pari della Roma e del Torino. Peggio della Fiorentina soltanto il Parma ed il Crotone.