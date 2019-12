Fiorentina in serie nera, i numeri della profonda crisi

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il periodo negativo della squadra gigliata si può analizzare anche tramite dati statistici. Il 30 ottobre la Fiorentina aveva 15 punti in campionato, oggi ne ha 16. Soltanto un punto raccolto in poco più di un mese. La compagine viola ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite, considerando la doppietta di Vlahovic contro il Cagliari a risultato compromesso, i numeri si appesantiscono maggiormente. Nelle più recenti uscite la casella delle reti effettuate riporta lo zero, il Verona ed il Lecce hanno ottenuto il massimo risultato conservando il clean sheet. I limiti tattici della rosa e le numerose assenze sono davanti agli occhi di tutti, ma non giustificano una debacle di tale entità.