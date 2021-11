Fiorentina, in mano le redini del gioco. I numeri della nuova identità viola

Tutti i dati che accompagnano la metamorfosi della squadra di Italiano

Il campionato in corso continua a regalare dati soddisfacenti a Italiano e alla Fiorentina, che sta costruendo una sua identità partendo dal controllo della zona centrale del campo. Un po' come quella del primo Montella, ma con più interpreti a disposizione. I numeri, reperibili sulle colonne del Corriere Fiorentino: i viola hanno il primo possesso palla assoluto in A a pari merito con la Lazio (28' 43''), sono sesti per possesso nella metà campo avversaria e secondi per precisione dei passaggi dietro solo al Napoli capolista. Bonaventura e Torreira sembrano i più in palla dopo il cambio di rotta, Castrovilli sta tornando dopo una prima parte di stagione ottima di Duncan e Maleh dà garanzie quando viene scelto: dopodomani contro la Juventus sarà una sfida alla pari.