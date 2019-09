Fiorentina in cerca di conferme. Ma il gol è un problema…

Dopo un non esaltante inizio di campionato, il pareggio con la Juve ha ristabilito l’equilibrio, e oggi la Fiorentina è in cerca di conferme. Montella ha caricato la squadra, riporta La Repubblica, puntando sul coraggio e sulla determinazione degli stessi undici che hanno messo la Vecchia Signora alle corde. Forse è il caso di battere il ferro finché è caldo, ma il gol latita, e su questo c’è da lavorare il più in fretta possibile, per affrontare con più tranquillità le prossime due sfide contro Samp e Milan. Commisso aspetta la sua prima vittoria in campionato, magari con un gol di Chiesa, a secco ormai da marzo.

