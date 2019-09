Fiorentina in campo questa mattina: Ribery quasi sicuramente titolare col Milan

La Fiorentina tornerà in campo questa mattina per iniziare a preparare la gara di domenica sera contro il Milan a San Siro. Sabato pomeriggio la partenza per Milano. Il risveglio muscolare della domenica mattina sarà nella sede scelta per il rituro: sarà in questa occasione che il tecnico scioglierà le riserve sull’undici titolare da mandare in campo nella terza partita in una settimana. Quasi certamente ci sarà ancora Ribery, non a caso tolto nuovamente a venti minuti dalla fine di Fiorentina-Sampdoria. Lo scrive il Corriere dello Sport.