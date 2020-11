Fiorentina in caduta: manca concretezza. E la fase difensiva fa acqua

“Il Milan scappa. Viola in caduta“: titola così il Corriere dello Sport sulla sconfitta della Fiorentina contro il Milan per 2-0. Questa una parte dell’analisi. L’articolo integrale nel quotidiano in edicola:

Il Milan non si ferma, anzi… va in fuga. Battuta facilmente anche la Fiorentina. (…).La partita non ha mai avuto storia: il Milan l’ha aggredita fin dall’inizio vincendo quasi tutti i duelli sulle quelle fasce che Prandelli sperava di conquistare puntando sul 4-4-2 e sul rilancio di Callejon. La scelta, però, non ha pagato perché lo spagnolo ha faticato e Castrovilli è stato costretto a snaturarsi sull’out mancino. Dopo un tempo l’ex ct è tornato al 4-3-1-2, ma ormai il Milan era sul 2-0 e in pieno controllo della gara.

(…) La viola è ancora alla ricerca di sé stessa dopo il cambio in panchina: la qualità c’è e Prandelli riuscirà a esaltarla, ma in questo momento le occasioni concesse agli avversari da una fase difensiva lacunosa sono troppe. Il conto delle conclusioni è stato impietoso: 17-5) se paragonato al possesso palla che i toscani hanno dominato soprattutto nella ripresa (60%). E’ evidente la mancanza di concretezza in una squadra che in Serie A non segna da 399 minuti e che non si aspettava di partire così male.