Fiorentina in buone mani, Dragowski ormai è una certezza

La crescita esponenziale di Bartłomiej Drągowski non è passata inosservata, il portiere viola è al centro di un approfondimento sulle pagine del Corriere dello Sport Stadio oggi in edicola. Il polacco risulta tra i primi 10 nella classifica delle reti inviolate e l’unico in Serie A ad aver disputato tutti gli incontri in calendario. Dopo anni di incertezze e titolari a tempo, la Fiorentina ha ritrovato certezze tra i pali ed un uomo a cui affidarsi per il futuro. Il contratto scade nel 2023 ma si parla già di un possibile rinnovo. I tifosi stravedono per lui ed insieme a Donnarumma, è il para-rigori del campionato. Ben due i penalty negati in questa stagione su 5 tentativi totali. Dragowski, per quanto possibile, sta proseguendo i suoi allenamenti da casa ed è pronto a riprendersi il suo posto ed il ruolo di leader nella difesa gigliata.