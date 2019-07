Fiorentina in America: una giornata nel Bronx. Il programma

La Fiorentina sbarca in America. Questo pomeriggio (ore 12,30 locali) la comitiva guidata da Vincenzo Montella arriverà a Chicago, nell’Illinois, quando in Italia sarà quasi ora di cena. Nella notte del 17 luglio la squadra si sposterà nel North Carolina e infine, entro giovedì 25 sarà ad Harrison in New Jersey. Le iniziative fuori dal campo saranno numerose, alcune sono già ufficiali. Dall’America è arrivata la notizia di un appuntamento per incontrare la squadra a New York. Domenica 21 luglio nel Bronx, dove un tempo era il cuore della Little Italy, i tifosi dell’oltreoceano avranno un contatto diretto coi giocatori presso Artur Avenue. La scelta del posto non è casuale: Rocco Commisso, appena arrivato negli Stati Uniti, si stabilì proprio lì. Durante l’evento organizzato sarà possibile vincere dei biglietti per la sfida contro il Benfica che si disputerà alla Red Bull Arena prima di chiudere la tournée e fare rientro in Italia. Saranno regalati alcuni gadget viola e si potrà mangiare e passare del tempo insieme con chi vorrà partecipare. Lo scrive il Corriere Fiorentino

