Fiorentina immatura: il crollo arriva nel finale di partita

Come ha detto Italiano, la Fiorentina non è ancora in grado di addormentare il gioco

La sconfitta di Empoli arrivata nei minuti finali di partita fa ancora male. E proprio su questo aspetto si concentra Repubblica Firenze. Contro la Juventus la Fiorentina stava strappando un punto d'oro. E invece, gol allo scadere e zero punti. Era accaduto anche a Venezia, dove i viola erano partiti per ricercare continuità e invece sono tornati dalla laguna con zero punti e tanti rimpianti. Stava per accadere anche contro il Milan, dove nonostante il tre a zero parziale a inizio secondo tempo, la squadra di Italiano in pochi minuti si era ritrovata a un passo dalla beffa. Prima che Vlahovic chiudesse la sfida e il tecnico dimostrasse tutto il suo carattere lasciando alto il baricentro grazie alle sostituzioni. A Empoli, però, stavolta i cambi non hanno permesso tutto ciò.