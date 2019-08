Fiorentina, il punto sul centrocampo. Da Demme a Rongier, ecco un nome nuovo. Chi arriva?

Chiuso il caso Chiesa, la Fiorentina pensa al centrocampo. Il Corriere dello Sport-Stadio passa in rassegna tutti i possibili obiettivi viola, a partire dal dispiacere per Nainggolan, sfumato a causa di motivi personali. Pradè chiede tempo, sia per quanto riguarda Demme (dato per vicinissimo, accordo con l’entourage ma manca qualcosa), sia in merito a Valentin Rongier, richiesto dall’Inghilterra dove il mercato chiude l’8 agosto. Rimane sullo sfondo Badelj, per il quale servirebbe tempo, mentre spunta, conteso dalla Lazio, il nome di Luka Milivojevic (QUI LA SCHEDA), serbo di 27 anni in forza al Crystal Palace, già trattato dalla Fiorentina quando era all’Olympiacos (2016); il mediano però andrebbe ad occupare l’ultimo posto disponibile per gli extracomunitari. Valutazioni in corso.

Rimangono in sospeso Dabo, Eysseric e Saponara, in attesa di offerte soddisfacenti.

Le schede di DEMME e RONGIER su Tuttitalenti.com