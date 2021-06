Fiorentina, il Milan torna a bussare per Vlahovic

Secondo quanto riporta TuttoSport il Milan ci proverà ancora

L'operazione di Ibrahimovic potrebbe spingere il Milan a tornare sul mercato degli attaccanti con forza. Secondo quanto riporta Tuttosport, i rossoneri proveranno a spingere per Dusan Vlahovic, anche se il muro alzato da Commisso è alto e resistente. Non si scende sotto i 60 milioni, e la società viola non è intenzionata a lasciarla partire il serbo con una operazione alla Chiesa.