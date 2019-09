Fiorentina, il colpo resta in canna

“Con il colpo in canna”. Così apre il Corriere Fiorentino sulle pagine dedicate alla Fiorentina. Senza il colpo atteso, ma fino alla fine Pradè ci ha provato. De Paul è stato blindato dall’Udinese, il Reims ha detto no 10 milioni per Oudin, la Fiorentina ha ripiegato sul prestito di Rachid Ghezzal dal Leicester per 300.000 euro di prestito oneroso con riscatto a 9,7 milioni.

Resta dunque in cassa il tesoretto che la Fiorentina aveva stanziato per l’esterno, quei famosi 30 milioni che erano stati offerti prima per Berardi, poi per Politano e De Paul senza dimenticare Raphinha. 25 invece quelli che i viola avevano provato ad offrire per far vacillare Cellino su Tonali. Anche il colpo a centrocampo non c’è, visto che la Fiorentina non è riuscita a piazzare i vari Cristoforo, Dabo (che verranno rivalutati), Eysseric e Thereau.

Nell’ultimo giorno di mercato se ne vanno in prestito Maganjic, Diks, Baroni e Gori, e alla fine in entrata oltre a Ghezzal le ufficialità riguardano Pedro e Duncan, 2001 dal Liverpool.