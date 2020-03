Fiorentina, il calendario si infittisce. Sarà un finale di stagione bollente

Come cambia adesso il calendario della Fiorentina? La Repubblica fa il punto sui match dei viola che vanno ad infittire il finale di stagione. Domenica alle 12.30 si giocherà regolarmente in casa contro il Brescia, poi a seguire ci sarà la trasferta in casa della capolista Lazio. Con l’Udinese si giocherà dunque il 13 maggio, tre giorni dopo la sfida dell’Olimpico contro la Roma e quattro giorni prima di Fiorentina-Bologna del 17 per chiudere una settimana dopo contro la Spal. Di fatto la Fiorentina giocherà quattro volte nelle ultime due settimane di campionato, se non ci saranno altri rinvii e altre zone coinvolte dal Coronavirus.