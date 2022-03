Fiorentina, il Bologna è spartiacque. Ma serve anche qualche punto con le big

Italiano alla ricerca di un rendimento più consono a quello del girone di andata

Il solo punto conquistato contro Sassuolo e Verona obbliga, inevitabilmente, la squadra di Italiano a dover cercare il successo contro il Bologna domenica al Franchi per potersi confermare nella zona della classifica che permette l’accesso alle competizioni Uefa. La Fiorentina è scesa dal confortante 1,68 di media-punti del girone d’andata all’attuale 1,38 del ritorno. Nella classifica avulsa, i viola sono in vantaggio solo con l'Atalanta. Fondamentale una vittoria col Bologna, ma serviranno anche punti contro le grandi, da affrontare tutte in trasferta: Inter, Milan e Napoli, e il rendimento fuori casa, scrive La Nazione, non è certo dei migliori: 12 punti in 13 partite...