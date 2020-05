Fiorentina, ieri tamponi e test sierologici: oggi i responsi

Ieri i giocatori della Fiorentina – scrive La Gazzetta dello Sport – si sono recati nuovamente a fare tamponi e test sierologici. Il protocollo prevede infatti che a 96 ore dalla ripresa di possibili allenamenti non più individuali, i test debbano essere ripetuti. Oggi i responsi ma, in questo momento, la Fiorentina è intenzionata a proseguire domani con il lavoro individuale (La Nazione scrive martedì, ndr) in attesa di novità. Ribery nel frattempo, tornato dalla Germania lo scorso 8 maggio e già negativo a due tamponi, continua ad allenarsi a casa in attesa di poter ricominciare al centro sportivo.