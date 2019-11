Fiorentina, i giovani sono una miniera d’oro

Il Corriere dello Sport fa un bilancio sui giovani viola sbocciati quest’anno, da Castrovilli a Venuti fino a Montiel, che sono diventati a loro modo importanti nella rosa di Montella, e sono una miniera d’oro per questa Fiorentina. Il quotidiano, ribadendo l’assoluta volontà della proprietà di trattenere i propri talenti, stima una cifra vicina ai 50 milioni per i ragazzi in viola, con il solo Castrovilli per il quale potrebbero non bastare 25 milioni.