Fiorentina, i dubbi di Italiano: un ballottaggio per reparto

Sono tre i principali dubbi di Vincenzo Italiano per la sfida di oggi alle 12:30 contro il Bologna di Mihajlovic

Per la prima volta dopo diverse settimane, la Fiorentina avrà la squadra al completo e Vincenzo Italiano deve risolvere i tre principali dubbi in vista della sfida di oggi contro il Bologna. Un ballottaggio per reparto che, come scrive il Corriere dello Sport, parte dalla difesa con il dubbio sulla destra tra Venuti e Odriozola. Il terzino spagnolo sembra aver recuperato dal fastidio al ginocchio, ma avendo effettuato solo due allenamenti col gruppo, spinge il l'esterno fiorentino verso una conferma . Con il recupero di Jack Bonaventura (grazie alla squalifica scontata) a centrocampo, il ballottaggio è sul centro-sinistra tra Castrovilli, Maleh e Duncan, con il campione d'Europa in leggero vantaggio sugli altri. Sul capitolo attacco i principali dubbi: Piatek dovrebbe confermarsi al centro, con Nico Gonzalez pronto ad accompagnarlo su un lato. Resta il dubbio sul terzo, con Sottil in leggero vantaggio su tutti gli altri, ma l'idea di schierare anche Ikoné stuzzica la menta del tecnico viola.