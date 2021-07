Fiorentina già al lavoro per la prossima estate: nuova ipotesi

Per l'estate 2022 spunta anche l'ipotesi Abetone

Nemmeno il tempo di terminare il ritiro di Moena che la Fiorentina sta già studiando l’organizzazione per quanto riguarda la prossima estate: per allora il nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli non sarà ancora utilizzabile (l’idea di Commisso è quella di allenarsi lì anche nei mesi estivi per poi effettuare tournée a giro per il mondo) e al momento il contratto con la Val di Fassa è in scadenza: questo sarà dunque con tutta probabilità l’ultimo anno di ritiro a Moena. Non è stata ancora presa una decisione: negli ultimi giorni il dialogo tra il Trentino e la Fiorentina è ripreso e non è escluso che si possa arrivare a un nuovo accordo (bisognerà prima capire se la Regione, come avvenuto nel corso di questi anni, sarà disposta a versare una cifra prefissata per la sponsorizzazione durante l’anno) ma negli ultimi giorni sembra schizzata l’opzione che porta alle montagne pistoiesi e in particolare all’Abetone. La Fiorentina infatti sta monitorando con attenzione i lavori attualmente in corso allo stadio di Fiumalbo (paese in provincia di Modena al confine con la Toscana) dove dai prossimi giorni inizierà il ritiro la Primavera di Aquilani. Lo scrive La Nazione [CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA SERIE A].