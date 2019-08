Fiorentina-Galatasaray, le probabili formazioni: (ri)debutto per Badelj, Pulgar…

Sui quotidiani troviamo le probabili formazioni di Fiorentina-Galatasaray, amichevole che si giocherà stasera al “Franchi” di Firenze alle ore 21. Almeno dall’inizio per i viola sarà 4-3-3. Tra i pali Dragowski, davanti a lui Lirola a destra, Milenkovic e Pezzella al centro, Biraghi a sinistra. A centrocampo Benassi, Badelj e Castrovilli, con il tridente Sottil-Boateng-Chiesa in attacco. Occhio all’ipotesi 4-2-3-1: fuori Benassi e Castrovilli, Pulgar al fianco di Badelj in mezzo, confermato il trio offensivo ma alle spalle di Vlahovic unica punta. Dall’altra il Galatasaray di Fatih Terim, schierato a sua volta con il 4-3-3: Muslera; Mariano Ferreira, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Belhanda, Donk, Seri; Feghouli, Diagne, Babel. All. Terim.