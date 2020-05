Fiorentina, fuori dall’incubo: tutti negativi e in gruppo. Tranne Caceres (per ora)

Tutti negativi nell’ennesimo giro di tamponi in casa Fiorentina. Ieri nell’allenamento pomeridiano il gruppo era sostanzialmente compatto. Manca il solo Caceres che continua a lavorare a casa in modo individuale, in attesa di iniziare a farlo al centro sportivo. L’uruguaiano sta proseguendo l’iter delle visite per l’idoneità ed è quindi solo una questione di tempo prima di vederlo al centro sportivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.