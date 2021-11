Fiorentina, ecco la svolta azzurra: mai così tanti italiani in campo dal 2012

Quello viola è un club Italiano di nome e di fatto

Un "Italiano" in panchina, sette italiano in campo: Terracciano, Venuti, Biraghi, Castrovilli, Bonaventura, Sottil e Saponara. Davvero una sterzata convinta sul made in Italy, insolita vista la piega cosmopolita presa dal calcio negli ultimi tempi, ma scaturita da una precisa volontà del presidente Rocco Commisso: valorizzare il prodotto italiano dal settore giovanile alla prima squadra compresa. L'ultima volta che si sono visti così tanti italiani in viola, era il 2 maggio 2012, la sera della tristemente famosa scazzottata Rossi-Ljajic contro il Novara (Natali, Camporese, Cassani, Lazzari, Pasqual, Cerci e Montolivo). Lo scrive La Nazione.