Patrick Cutrone è sbarcato ieri sera a Firenze. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Iachini lo immagina come il perfetto terminale di un attacco che avrà Chiesa a destra e, non appena avrà recuperato dal problema alla caviglia, Ribery a sinistra. In attesa del ritorno del francese, l’ex milanista potrebbe, invece, far coppia con Vlahovic.