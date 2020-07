Fiorentina e Torino senza tensioni: i viola vogliono spezzare il tabù Franchi

Alle 19.30 la partita fra Torino e Fiorentina, partita senza troppe tensioni – scrive La Gazzetta dello Sport – viste le vittoria granata contro il Genoa e quella viola contro il Lecce. I granata vogliono tornare a fare punti in trasferta. Non accade dal successo contro la Roma all’Olimpico all’Epifania. Da lì sette stop di fila. Un filotto negativo mai verificatosi nel dopoguerra. L’unico precedente peggiore lo si incontra a cavallo dei campionati 1932-33 e 1933-34 quando la serie nera fece contare 13 rientri a Torino con le pive nel sacco.

La rosea sottolinea come Bremer in particolare sia chiamato a superare la prova del 9 contro Chiesa, Cutrone e Ribery e, in più, Vlahovic e Kouamé. La Fiorentina negli ultimi 12 incroci col Toro ha sempre trovato almeno un gol, l’ultimo 0-0 risale al gennaio del 2014, in trasferta. Se il Toro vuole risolvere il suo problema di fragilità esterna, la Viola ha una sorta di complesso del Franchi: nelle ultime 13 partite ci sono stati 7 pareggi, 5 sconfitte e una sola gioia, con la Spal a gennaio. Quindi attaccanti sotto pressione.

