Fiorentina, è qui la festa: vincere così aiuta a crescere. E Firenze torna a sognare

Fiorentina-Udinese 1-0, il commento di Tuttosport: “E’ qui la festa. In campo dove Montella e i suoi giocatori si abbracciano esausti e felici dopo l’1-0 sull’Udinese. Sugli spalti dove si brinda per la terza vittoria di fila che porta la Fiorentina a ridosso della zona Europa mentre la curva Fiesole non si svuota per acclamare a lungo Ribéry premiato dalla Lega di A. E se ancora non è arrivato il suo primo gol al Franchi l’asso francese (da quando è titolare i viola non hanno più perso) trasuda comunque gioia. Firenze torna a sognare, fuori dallo stadio la gente s’ammassa attorno ai giocatori e ai dirigenti: vincere gare così, lottando con le unghie e con i denti, aiuta a crescere”.