Fiorentina, è dura: contro l’Atalanta è già decisiva

Oggi alle 18 la Fiorentina affronterà l’Atalanta a Parma. Ecco come La Nazione presenta la sfida contro la squadra nerazzurra:

Dura è dura, anche se l’Atalanta stasera non gioca nel suo stadio e in Champions ha beccato 4 schiaffi che le hanno abbassato un poco la cresta, ma certo non la qualità innescabile che schiuma sotto lo sguardo come sempre allupato di Gasperini. La Fiorentina troverà un avversario ferito e costretto al turnover parziale dopo la partita di coppa giocata e persa nettamente a Zagabria, bisogna capire che tipo di Fiorentina troverà Montella, che nelle prime tre partite ha raccolto ingiustamnente poco al Franchi contro Napoli e Juve, perdendo nettamente in trasferta contro il Genoa. Il secondo impegno esterno – nello stadio sostitutivo di Parma, perché quello di Bergamo è sottoposto a restyling – ha dunque un’importanza decisiva perché deve raccontare molto a proposito dello spessore viola. In più rispetto al ko contro il Genoa ci sono un modulo nuovo (3-5-2) e Caceres che in difesa aggiunge sicurezza.