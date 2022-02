Fiorentina, è allarme rosso: già nove, bisogna correre ai ripari

Un aspetto sul quale i viola dovranno lavorare molto

E’ “allarme rosso” per la Fiorentina, lo lancia La Nazione. Sei volte per doppi gialli, tre per espulsione diretta (due Dragowski, una Odriozola). Gonzalez, Biraghi, Milenkovic, Torreira, Quarta, Sottil, tra proteste, gomitate, falli evitabili e qualche parola di troppo per poca lucidità si sono visti tutti mandati anzitempo negli spogliatoi. Ed è sotto questo aspetto che tocca correre ai ripari. E pensare che i viola sono tra le squadre con più giocatori nella top 20 per falli subiti...