Fiorentina, è allarme attacco. Dal mercato serve (anche) una punta esperta

Adesso arriva il momento più difficile, perché Montella dovrà fare a meno di Ribery. Contro l’Inter, domani sera, il tecnico potrebbe schierare un 3-5-2 con Chiesa insieme a uno tra Vlahovic e Boateng. Altrimenti potrebbe affidarsi al tridente offensivo con Chiesa e Sottil ai lati e ballottaggio aperto sempre tra Vlahovic e Boateng. Comunque la si provi a girare, nota Repubblica Firenze oggi in edicola, la domanda rimane la solita: chi segna in questa squadra? 19 finora le reti dei viola, dietro a tutte le prime otto della classe in termini di realizzazione.

Per questo sarà ancora più determinante la sessione invernale di calciomercato. Per assicurare ai viola un giocatore che possa risollevare l’attacco. Se per Chiesa il discorso è semplice, ovvero che dovrà tornare a concretizzare il prima possibile, per Vlahovic e Pedro il ragionamento è differente. Entrambi hanno bisogno di tempo e i viola ci stanno riflettendo, perché è proprio il tempo che adesso manca. Politano è la prima scelta sul mercato mentre Berardi, complice il prezzo del cartellino, parte in seconda fila. Al di là dell’esterno, però, probabilmente servirà anche un attaccante. Di esperienza, che conosce il calcio italiano e che possa assicurare di fare gol.