Giocatori della Fiorentina, quelli non impegnati in Nazionale, in vacanza. Dopo l’amichevole vinta per 4-1 contro la Pistoiese, Vincenzo Montella ha concesso due giorni di riposo alla squadra che tornerà a lavorare lunedì per iniziare a preparare la gara del 21 ottobre contro il Brescia di Balotelli allo stadio Rigamonti. Lo scrive La Nazione.