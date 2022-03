Fiorentina, dove è Kokorin? Alla ricerca del bomber perduto

Kokorin e la Fiorentina non sembrano aver mai trovato quel feeling per poter andare avanti. In estate, i viola, proveranno a rimetterlo sul mercato

Redazione VN

Aleksandr Kokorin ha giocato solo 121', con sei presenze in stagione. Il contratto dell'attaccante russo scade nel 2024 e lui, chiamato in causa a ricoprire il bomber d'esperienza alle spalle di Vlahovic, ancora deve trovare il primo gol in una partita ufficiale con la Fiorentina. Una rete su rigore contro il Levico Terme in un'amichevole a Moena e un altro contro la primavera della Pistoiese sabato scorso. Piccoli segnali dal campo e un minutaggio che, come scrive La Repubblica, conferma come l'operazione sia sta un totale fallimento.

Kokorin a Firenze ha riscontrato molti problemi fisici, soprattutto nei primi sei mesi, ma nemmeno in questa stagione, iniziata in modo abbastanza regolare a livello atletico, è riuscito a ritagliare dello spazio. E pensare che Italiano l'avevo visto come un potenziale giocatore da recuperare per questa stagione... Il suo rapporto con lo spogliatoio sembrerebbe essere comunque buono, dove spesso viene immortalato in cene insieme ai compagni di squadra. Qualche mese fa si era parlato anche di una possibile rescissione del contratto, ipotesi economicamente svantaggiosa per la Fiorentina, che in estate proverà nuovamente a trovare una pretendente per il centravanti russo.