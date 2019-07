Dopo la ICC (TUTTI I RISULTATI)a Fiorentina è pronta ad iniziare la terza fase del suo lavoro di preparazione in vista del campionato. La squadra rientrerà a Firenze domani alle 21, per poi godere di tre giorni di totale riposo per smaltire il jet leg e le fatiche nordamericane. Come scrive La Nazione, la ripresa avverrà lunedì 29, quando rivedremo anche il capitano German Pezzella varcare i cancelli del Centro Sportivo. Il 31 luglio invece la comitiva si sposterà a Montecatini fino al 3 agosto, sfruttando il campo e la palestra dello stadio “Mariotti” e preparandosi a ricevere l’abbraccio della Valdinievole a sei anni di distanza dall’ultima volta.