Fiorentina, dopo il Milan c’è la discesa: un’occasione per l’Europa

Dopo la sfida proibitiva contro il Milan, i viola sono attesi da impegni (sulla carta) più abbordabili

La salita è (quasi) finita e lì, dietro un ultimo, durissimo tornante, c’è il gran premio della montagna. Ancora uno sforzo insomma, e poi Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi potranno finalmente godersi un po’ di discesa. Il riferimento del Corriere Fiorentino è al calendario e a una (lunga) serie di partite che dopo un avvio degno dello Stelvio potrebbero offrire alla Fiorentina l’opportunità di presentarsi sul rettilineo finale in piena lotta per l’Europa. Attenzione però, precisa il quotidiano, perché anche le discese possono giocare brutti scherzi.

In vista dei prossimi mesi insomma sarà bene tener sempre presente quella lezione, ma con la consapevolezza di avere nelle gambe tutta la forza e tutto il coraggio necessari per tentare l’allungo. Dopo la sosta infatti, i viola ospiteranno al Franchi il Milan del vecchio amico Pioli. E una volta archiviato il faccia a faccia col Diavolo, per la Fiorentina si aprirà una lunga fase nella quale, confermando quanto fatto vedere in questa prima parte di stagione, getterebbe basi (parecchio) solide per rilanciare la propria candidatura europea. Fino al 6 febbraio infatti (quando al Franchi arriverà la Lazio) Vlahovic e compagni non affronteranno nessuna delle grandi.