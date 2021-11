Fiorentina davanti alla Juventus: è accaduto solo quattro volte in 50 anni

Da Ranieri a Sousa, passando per Prandelli: le Fiorentine che sono state davanti ai bianconeri nell'ultimo mezzo secolo

Il Corriere Fiorentino fa un viaggio indietro nel tempo verso le altre tre occasioni, negli ultimi cinquant'anni, in cui la Fiorentina è arrivata alla sfida con la Juventus con un vantaggio in classifica. Il famoso 1981-82 vide le due squadre al massimo appaiate, mentre nell'anno del terzo posto e Coppa Italia, con Ranieri in panchina, c'era un punto a separare viola e bianconeri. Poi è arrivato Prandelli, che proprio contro il Ranieri bianconero aveva due punti da difendere nella gara d'andata. Avrebbe vinto il ritorno grazie al gol di Osvaldo. Infine Sousa riuscì a dilapidare ben nove punti, a cominciare dalla sconfitta per 3-1 contro Dybala e compagni nell'anno del mercato di gennaio più deludente della storia, in un momento cruciale per le ambizioni gigliate.