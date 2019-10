Fiorentina, da ultima alla zona Europa: in un mese è cambiato tutto

Dal varo della difesa a tre, nella ripresa della gara contro il Genoa, è nata la scalata della Fiorentina. Tutto è cambiato dalla sosta di inizio settembre. In cinque partite la Fiorentina ha scelto dodici posizioni: da ventesima a ottava. Che poi, per punti fatti (11), i viola sono sesti, al pari di Lazio e Cagliari. Dalla zona retrocessione – scrive il Corriere Fiorentino – a quella che vale per l’Europa. Senza dimenticare che la Fiorentina ha già affrontato Napoli, Juventus, Atalanta e Milan. Nelle ultime cinque partite solo l’Atalanta ha fatto meglio dei gigliati. Da dopo la sosta di settembre il ritmo della Fiorentina è da Champions League.

Tutto nasce con la difesa. Nella prima versione, con la retroguardia a quattro, la squadra era forse più spettacolare, ma meno equilibrata. Il passaggio al 3-5-2 ha dato risposte positive a partire dal punto di vista difensivo. Negli ultimi cinque match Dragowski ha incassato solo quattro gol: 0,8 a partita. Solo Inter, Napoli e Udinese (che di reti ne hanno prese 3) sono riusciti a subire meno. Anche la differenza tra gol fatti e subiti parla chiaro + 4 il dato della Fiorentina, peggio solamente di Atalanta (+8) e Inter, Juventus, Napoli e Cagliari, tutte con +5.